L’importance du sacrifice d’Arnaud Beltrame

par Le Philosopheur

Bien que cela semble n’avoir aucun rapport, Arnaud Beltrame vient, par son sacrifice, de répondre à la question ouverte par la désobéissance des militaire en Algérie pour ne pas avoir à être complice des massacres que l’autorité légale leur demandait de laisser se produire.

Cette désobéissance, bien que parfois reconnue légitime en privée, n’a pas été acceptée en public par la hiérarchie catholique, au nom du bien supérieur de l’unité de la nation. Refuser d’être complice de meurtres de masse revenait à être ennemi de l’unité du corps social et donc de la paix civile. On reconnaît bien là l’inversion accusatoire typique des œuvres diaboliques.

Les objecteurs de conscience avaient donc le choix entre l’opprobre publique, y compris religieuse, le silence complice ou la fuite. On pourra faire le parallèle avec le cas de l’avortement et d’autres sujets similaires comme la contraception, l’éducation ou la liberté d’assurance.

Arnaud Beltrame vient d’apporter une réponse originale en acceptant de payer en sa personne le prix de la trahison des autorités légales. Ce faisant, il réconcilie la charité et la justice. Il meurt en effet dans l’accomplissement de son devoir, sans contester les ordres en vigueur, mais en annulant leurs conséquences iniques par le prix de sa vie, et ce au bénéfice des personnes que sa charge lui faisait mission de protéger.

Plusieurs élément importants doivent être relevés :

– Les ordres donnés aux forces de l’ordre (armée et police), de par leur agencement et leur formulation, interdisent en pratique d’atteindre les objectifs proclamés, à savoir protéger les citoyens innocents des criminels et des agresseurs extérieurs.

– Le refus de leur application place les forces de l’ordre dans le dilemme de provoquer un désordre peut-être pire que celui objectif qu’ils essaient de combattre ; les ordres sus-mentionnés

– Ces ordres, en plus de faciliter la vie des criminels, ont pour conséquence pratique de punir les innocents et les citoyens honnêtes en inventant des délits imaginaires ou politiques. Les appliquer revient donc à punir ceux que l’on n’est censés protéger et à monter la population civile contre les forces de l’ordre auxquelles elles reprochent avec raison de se comporter en supplétifs d’un occupant étranger (les immigrés, les politiques et l’union européenne)

– En prenant la décision de donner sa vie pour sauver celle d’un citoyen (en l’occurrence une femme) menacée par un criminel, Arnaud Beltramme vient de détruire à la racine ces ordres iniques. Il comble en effet en sa personne – au prix de sa vie, le sacrifice suprême – les effets délétères des ordres qu’il a choisi de ne pas contester par la force

– Le gouvernement et les prélats collaborationnistes ne le savent peut-être pas encore, mais ils se trouvent devant un dilemme cornélien qui ne peut conduire qu’à leur conversion ou leur disparition.

o Si le sacrifice d’Arnaud Beltrame est reconnue comme une forme de martyr, alors les ordres du gouvernement obligent les militaires à mourir pour les accomplir effectivement et ce à cause des décisions criminelles des chefs politiques. Chaque mort est du sang en plus sur leur mains. Les martyrs leur disent : « pourquoi m’obliges-tu à mourir à la place du criminel pour sauver l’innocent ? »

o De même si cette mort est bien un « martyr de la Charité » à l’image de St Maximilien Kolbe, alors les immigrés qui causent ces morts sont des ennemis de la Charité et donc du Christ.

o Si à l’inverse ce n’est pas un martyre alors le fait pour les forces de l’ordre de protéger les citoyens innocent est mal, donc elles ne servent à rien et par conséquent l’ordre légal est une fiction inutile.

o De même, refuser le caractère de martyre catholique revient dire que l’innocent et le criminel se valent et donc que le Christ est mort pour rien puisque le mal est sans importance.

– La mort d’Arnaud Beltrame place l’ensemble des forces de l’ordre devant l’obligation de choisir de l’imiter ou de l’ignorer, avec les mêmes effets que précédement

o S’il faut imiter Arnaud Beltrame, alors les ordres de rackets des citoyens honnêtes perdent leur sens et leur légitimité. Comment accepter de voler des automobilistes quand les héros donnent leur vie pour eux ?

o S’il faut ignorer (ou saluer hypocritement) le sacrifice d’Arnaud Beltrame alors il faut accepter que la mission réelle des forces de l’ordre est d’exploiter et voler les citoyens honnêtes aux profit de puissances étrangères (immigrés, union européenne, etc…)

– La reconnaissance du martyre d’Arnaud Beltrame est déjà actée du fait des premières déclarations publiques des autorités légales. Pour que ce martyr porte ses fruits il doit être compris de façon adéquate afin de saper effectivement les structures d’iniquité à l’œuvre en France.

Donc, il faut rappeler et marteler sans cesse les éléments suivants :

– Arnaud Beltrame est un martyr de la Charité, à l’imitation de Maximilien Kolbe. Comme Kolbe avec la barbarie nazie, il a résisté à la barbarie islamique avec les armes qu’il avait : sa vie, son courage, son amour pour les personnes qu’il avait promis de protéger

– Arnaud Beltrame a expié dans sa personne les failles et les manquements des forces de l’ordre, de la justice et du gouvernement. Ceux-ci avaient promis de protéger les citoyens et demandé en échange de renoncer à se défendre eux-mêmes. Les services de renseignements ont faillis, les informations ont été mal analysées, des ordres criminels donnés, en application des consignes gouvernemental. Arnaud Beltrame a reconnu en conscience qu’il devait réparer en personne les négligences criminels des services qu’il commandait. Sa mort est une accusation muette à l’incurie des autorités légales et un appel à ses collègues : vous devez avoir le courage de mourir pour protéger les innocents quand l’institution a failli.

– La mort en service commandé d’Arnaud Beltrame rappelle à tous que l’unique mission des forces de l’ordre est de protéger les citoyens innocents des criminels et que toute autre activité est une injustice envers les victimes et les policiers et militaires qui risquent leur vie pour les protéger. De fait Arnaud Beltrame est la victime directe du racket légal organisé à l’encontre des honnêtes gens via la répression automobile et de la parole libre.