Lancement d’un site de rencontre pour libertariens

Pour l’instant, il n’est possible que de s’inscrire. Voici le manifeste des fondateurs :

Notre Mission

Vous aider à rencontrer d’autres amoureux de la liberté et trouver l’âme soeur pour fonder une famille libertarienne!

Former une communauté de familles libertariennes pour lutter contre l’occupation physique et mentale des étatistes.

Accompagner les familles qui souhaitent se regrouper en communautés locales pour des sécessions futures!

Sortir de l’isolement

Votre âme sœur libertarienne

Quand on est libertarien, il est très difficile de trouver l’âme soeur étant donné que la grande majorité de la population française est sous l’emprise hypnotique de l’Etat.

N’avez-vous jamais rêvé de vous faire réveiller le matin par l’être aimé qui vous soufflerait à l’oreille un doux “Taxation is Theft”?

Notre site “Rencontres Libertariennes” est le nouvel endroit pour trouver l’âme soeur qui vous sourira quand vous direz “Democracy is mob rule” dans les dîners en ville.

S’entraider

Black market rules!

Plus l’activité économique échappera au contrôle de l’Etat français, moins il aura les moyens de nous contrôler.

Notre site vous permettra de trouver de l’aide pour vos projets ou simples tâches, sans rien déclarer et en favorisant les paiements en crypto-monnaies.

Coloniser des territoires

Pour 1000 Lichtensteins en France

Convaincre des personnes prend du temps et de l’énergie. Si le combat idéologique doit continuer pour changer les choses sur le long terme, il est important de ne pas négliger l’aspect démographique.

Plus les libertariens auront d’enfants et plus ils les éduqueront à la liberté, plus nos chances de vivre pleinement libres grandiront.

Notre communauté apportera son soutien financier, matériel et humain à ces familles pour qu’elles puissent se développer sereinement.

Notre site proposera régulièrement à des familles libertariennes de racheter des parcelles contiguës du territoire pour former des proto-cités-libres en devenir.

Faire sécession

Se séparer de l’État français

Une fois la première cité-libre créée, notre site l’aidera, via sa communauté à bâtir sa force de défense et l’accompagnera dans son indépendance vis-à-vis de la République française.

Les membres de site, s’ils le souhaitent, pourront se rendre dans cette cité-libre pour la défendre contre l’occupant républicain. Notre communauté apportera son soutien financier, matériel et humain à cette première cité libre de France.