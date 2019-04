Finkielkraut chassé de Sciences Po : Pascal Praud réclame des sanctions contre les antiracistes (VIDÉO)

Colère d’Elisabeth Levy, André Bercoff, Bernard Debré et Jacques Seguela contre les étudiants antiracistes qui ont tenté d’empêcher une conférence d’Alain Finkielkraut à Sciences Po. Pascal Praud réclame des sanctions : « Ça a 8 jours, et personne ne réagit. Enfin, ces jeunes gens doivent avoir des sanctions quand même. C’est juste insupportable. Ce sont des étudiants de Sciences Po, ils doivent être sanctionnés ! Et peu de personnes en parlent dans la presse. C’est inadmissible. Que dirait-on si c’était des étudiants d’extrême droite ? »

Source : CNEWS, 29 avril 2019, 9h09