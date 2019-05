Geoffroy Didier ou l’homo politicus qui retourne sa veste plus vite que son ombre

Lu dans Minute :

Avant de rejoindre Juppé, Didier avait cherché à lancer sa propre campagne : ann­once presse, déplacements, rendez-vous avec des personnalités de droite, dont un, assez surréaliste nous a-t-on dit, avec Ludovine de La Rochère, la présidente de la Manif pour tous, et un autre, en­core plus surréaliste, avec Jacques Bom­pard, député-maire d’Orange, etc. Sans succès. De Bompard à Juppé, pourtant, il y a un mon­de, mais un monde finalement pas si éloigné que ça pour quelqu’un com­me Geoffroy Didier (…)