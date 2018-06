Entretien 29 juin 2018 avec Ardavan Amir-Aslami, avocat et essayiste, spécialiste du Moyen-Orient et de l’Iran. Interrogé par RT France sur la guerre civile au Yémen, il condamne les bombardements de la coalition arabe et met en lumière les conséquences de ce conflit sur la population : épidémies, famines, des milliers de civils morts dans des conditions épouvantables.