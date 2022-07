Rencontre avec Hans-Martin, un paysan à l’ancienne qui vit hors du temps (REPORTAGE)

Luthier de profession, Hans-Martin Bader pratique la paysannerie artisanale depuis 39 ans à Premier (VD, Suisse). Il vit hors du temps, au rythme des quatre saisons et des anciennes méthodes d’agriculture. Avec ses deux chevaux, il cultive les céréales et les pommes de terre avec des machines qui ont plus de 100 ans. A la recherche d’une certaine liberté, il chauffe sa maison au bois coupé en fôret par ses soins et n’a pas de portable, ni d’ordinateur, ni de frigo.

Source : “Passe-moi les jumelles” du 3 juin 2022, une émission de la Radio Télévision Suisse