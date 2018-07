« L’Affaire Benalla est une déflagration sur les réseaux sociaux »

« L’Affaire Benalla passionne les Français, et sur les réseaux sociaux c’est une déflagration digne de la victoire à la Coupe du Monde. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Sur Google, les recherches concernant Alexandre Benalla sont supérieures de 20% à celles faites sur Didier Deschamps le soir de la finale. Sur Facebook, les articles autour de l’Affaire ont été relayés des dizaines de milliers de fois. Sur Wikipedia, la page “Affaire Benalla” était ce week-end la page la plus consultée de l’encyclopédie en français. Sur Twitter, le garde du corps bagarreur a fait l’objet de plus de 1,5M de tweets, un volume gigantesque, c’est plus que pour #BalanceTonPorc ou #JeSuisCharlie ».

Source : RMC, 24 juillet 2018, 7h27