Jean Messiha dénonce les Fake News des médias sur Bolsonaro et Trump

Jean Messiha (RN) : « Quand j’entends que Bolsonaro est homophobe, raciste, misogyne, j’aimerais qu’on m’explique comment il arrive à obtenir 55% des voix dans un pays profondément multiracial, avec l’une des plus importantes communautés LGBT, et où il y a 50% de femmes. (…) J’entends qu’avec Bolsonaro “on va au devant de graves désillusions”. On nous avait dit la même chose pour Trump, or ses résultats économiques sont enviés par rapport à ce qui nous était vendu comme “La compétence de Macron” mais dont les résultats et la cote de popularité sont désastreux. »

Source : CNEWS, lundi 29 octobre 2018, 17h