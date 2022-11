Les opinions sur l’avortement et d’autres sujets sociétaux en France et aux États-Unis comparées

A l’occasion du 48ème anniversaire du vote de la loi Veil par l'Assemblée (29 novembre 1974), l’Ifop publie une enquête sur le droit à l’avortement et sa constitutionalisation menée à la fois en 🇫🇷 et aux 🇺🇸 👊Une étude @Ifopopinion auprès de 1550 Américains et 1506 Français pic.twitter.com/rpO5VKkViV

Le fossé sur l'avortement tient à des visions très différentes des questions de genre et de féminisme… 45% des 🇺🇸 condamnent moralement l'avortement (vs 15% en France)

Ce plus grand conservatisme moral aux US se retrouve notamment sur le changement de sexe (54% vs 38%)

