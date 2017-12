Le 21 janvier 2018, marchez pour la vie !

La France en marche… pour la vie !

>>> se proposer comme bénévole <<< Victoire, la nouvelle porte-parole de la Marche Pour La Vie, était récemment invitée par TV Libertés pour évoquer la marche pour la vie du 21 janvier prochain : « Tout le monde peut aider la Marche Pour La Vie (tous les âges et toutes les situations) ! Nous avons besoin de bénévoles afin d’avoir une forte mobilisation le 21 janvier prochain mais également de dons car nous n'avons pas d'autres revenus tous les renseignements sont sur notre site https://www.enmarchepourlavie.fr » Elle continue : « Beaucoup d’avortements pourraient être évités avec des politiques de santé publique comme l'accompagnement des jeunes mamans et des jeunes couples (...) nous voulons sensibiliser les français aux questions bioéthiques : PMA, recherche sur l'embryon, euthanasie, etc. »