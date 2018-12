Marcel, Gilet jaune, accuse Emmanuel Macron d’être un président sans cœur qui affame son peuple

Marcel (Gilet Jaune) à Emmanuel Macron : « Arrêtez d’affamer votre peuple, ne pensez pas qu’à vous. Vous savez très bien ce que ce c’est le partage puisque vous le faites avec vos copains. Le peuple veut pouvoir vivre dignement. » (…) « Je suis là encore aujourd’hui, et je serai là demain si Emmanuel Macron ne veut pas nous entendre, pour soutenir ce mouvement légitime de la France qui souffre et ne veut pas souffrir demain. » (…) « Des touristes du Montenegro, des Etats-Unis, nous disent de ne pas abandonner, de ne pas regarder ce qui se passe dans le Tiers-Monde et dire “On a de la chance !”. Non. Si on n’a pas de cœur, on n’a pas de chance M. Macron ! »

Source : RT France, 29 décembre 2018, 16h02