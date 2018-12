Steven, Gilet jaune : « Macron a des paroles qui ne sont pas censées. On veut sa démission » (VIDÉO)

Steven (Gilet Jaune de 22 ans) : « On reste pour échanger nos points de vue de gauche, droite, extrême droite, on est citoyens avant tout (…) J’ai 22 ans, je n’ai pas beaucoup d’aides et j’aimerais que les choses changent je me dis que si on manifeste beaucoup et souvent, au bout d’un moment, ils vont peut-être commencer à nous écouter. (…) Emmanuel Macron a des paroles qui ne sont pas censées quand il dit qu’on est feignants ou de gaulois réfractaires. On veut sa démission. »

Source : RT France, samedi 29 décembre 2018, 20h33