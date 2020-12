Quand un adjoint de la majorité @EELV de Colombes se permet ces propos à l'égard d'une femme après un débat sur l'islamisme politique et qu'il s'appelle Boumedienne AGOUMALLAH, on se dit qu'ils ne se cachent même plus.

Ce sont les mêmes qui refusent de serrer la main d'une femme. https://t.co/YdS2E3VPDT

— Collectif Némésis (@NemesisNemesi18) December 24, 2020