Savoie : une boulangerie cambriolée 5 fois en un an

Savoie : une boulangerie cambriolée 5 fois en un an

Les stigmates du dernier cambriolage dimanche soir sont encore bien visibles sur le volet métallique posé il y a seulement quelques semaines. Depuis un an, cette boulangerie a été victime de 5 cambriolages et un braquage, un traumatisme pour le personnel. Pourtant, la sécurité a été renforcée avec des monnayeurs automatiques, une alarme avec télésurveillance et le rideau métallique :