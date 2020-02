Hommage à Roger Holeindre qui vient de nous quitter (ENTRETIEN)

C’est à l’âge de 91 ans que Roger Holeindre s’est éteint paisiblement à son domicile.

Figure historique de la droite patriotique, Roger Holeindre était l’homme de mille vies et de mille talents.

Volontaire de la guerre d’Indochine en 1948, il participe ensuite à la guerre d’Algérie. Grièvement blessé, il va être démobilisé et va créer à Tébessa (Est de l’Algérie) une maison d’éducation et de loisirs pour les jeunes de cette région.

Militaire et vrai soldat, Roger Holeindre poursuivra son action tout au long de sa vie en dirigeant notamment le puissant Cercle National des Combattants.

La vie professionnelle de Roger Holeindre va le mener à la presse à travers une carrière d’écrivain et de journaliste, devenant grand reporter à Paris Match puis au Figaro Magazine. Homme de conviction, il devient aussi un géant de la littérature patriote ne cessant de mettre en garde ses compatriotes face à la perte d’identité, de souveraineté et de liberté de la nation française.

Roger Holeindre a publié près de 45 ouvrages, avec des mots qui sonnaient le tocsin quand l’ennemi est à la porte et avec un seul but, une seule volonté : Résistance et reconquête.

Résistant à l’âge de 15 ans, défenseur de la grandeur de la France, de l’Empire, Roger Holeindre s’est aussi engagé dans le combat politique pendant plus de 70 ans aux côtés des défenseurs de l’Algérie française et des libertés face au communisme, aux côtés de Tixier-Vignancour puis de Jean-Marie Le Pen et enfin de Carl Lang.

Le combattant des libertés va tour à tour être conseiller régional puis député de la Seine-Saint-Denis et pendant de très longues années vice-président du Front National.

Orateur hors pair, meneur d’hommes, grande et belle gueule, Roger Holeindre aura traversé la vie dans un grand éclat de vie et debout !

Au moment où il rejoint le paradis des paras, un seul mot : respect !

Source : TV Libertés