Frontex : Gâchis financier et inefficacité des Gardes-frontières de l’UE

Frontex est l’agence de l’Union européenne chargée du contrôle et de la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen. Elle vient d’annoncer qu’elle était la première instance européenne à avoir un uniforme unique pour les 27 pays, dans un clip publicitaire assez troublant par son apparence américaine et ses uniformes aux textes anglo-saxons. François Asselineau profite de cette occasion pour nous présenter les dépenses et les coûts de fonctionnement en croissance exponentielle de cette organisation. Et aussi pour nous exposer que son efficacité réelle est largement sujette à caution :