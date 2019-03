À Dharamsala, les Tibétains en exil s’interrogent sur l’après dalaï-lama (VIDÉO)

n 1959, les forces armées chinoises réprimaient dans le sang la rébellion du peuple tibétain et prenait le contrôle du Tibet. Leur chef spirituel, le dalaï-lama, trouva refuge en Inde, à Dharamsala, de l’autre côté de l’Himalaya. Des dizaines de milliers de Tibétains le suivirent dans son exil… Soixante ans plus tard, ils témoignent de leurs blessures, de leur volonté de retrouver la paix, et de leur amertume de voir leurs rangs se réduire :