Entretien ce 30 mars 2020 avec Philippe Herlin, économiste. Il était invité à décrypter les enjeux économiques de la crise liée à l’épidémie de coronavirus, et plus particulièrement les annonces du gouvernement sur les seuils de baisse de chiffre d’affaires ouvrant droit aux aides de l’Etat. Il estime que la situation pour les TPE et les PME françaises est critique, et compare notamment les situations budgétaires et économiques de la France et de l’Allemagne :

Source : RT France