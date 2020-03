François Asselineau : « Les européistes sont aux abois car la construction européenne est en train de s’effondrer »

Entretien du 25 mars 2020 avec François Asselineau, président de l’Union populaire républicaine (UPR). Il était interrogé au sujet de l’épidémie de coronavirus et se conséquences pour l’Union européenne. Des pays membres réfléchissent à l’émission d’obligations émises au nom de l’ensemble de la zone euro, appelées coronabonds. Il juge impossible la création de ces derniers en raison du refus catégorique de l’Allemagne, qui soutiendrait la plus grande partie des dettes des pays du sud de l’UE notamment. Il juge sévèrement la réponse de l’UE à cette crise sans précédent, et raille l’invitation de la Commission à ne plus respecter les règles de l’union comme seule solution trouvée :

Source : RT France