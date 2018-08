Victoire pour Cédric Herrou ! Le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a consacré le “principe de fraternité” : dès le 1er décembre 2018, il sera légalement possible de faciliter la circulation des immigrés en France, en plus de leur délivrer des conseils juridiques, hébergement, etc. Le décryptage de la YouTubeuse Virginie Vota :