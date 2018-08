Hausse des taux, du dollar américain, endettement des entreprises… Depuis le mois de février des monnaies de pays émergents subissent une chute brutale qui fait craindre un retour de la crise de 1997. Et si ce scénario se concrétise, c’est l’Europe qui sera le plus à plaindre. Quelles sont les causes de cette situation, et comment expliquer ce processus qui ressemble à un jeu de dominos ? Le décryptage de l’économiste Charles Gave :