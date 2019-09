Ils sont partout, on les voit de plus en plus sur nos trottoirs, et ils portent un drôle de nom. Eux, ce sont les potelets. Ils sont là pour empêcher les voitures de se garer n’importe où.

Rien qu’à Paris, il y en a plus de 350 000, je me suis demandé pourquoi il y en avait autant, et en cherchant un peu j’ai appris que l’administration avait édicté une réglementation très pointue sur la taille du potelet.

Et ce n’est pas la seule aberration que compte l’administration française…