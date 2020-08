« On sait bien qui ensauvage, on sait bien qui agresse, on sait bien qui roule sur la gendarme Mélanie, on sait bien qui tue le chauffeur de bus de #Bayonne, on sait bien qui sont interdits dans les piscines en Suisse (…) à 99,9% des enfants de l’immigration ! »#FaceAlinfo pic.twitter.com/RYnI6gqlIx

— Damien Rieu (@DamienRieu) August 31, 2020