Louis Aliot : « La presse a tapé sur Trump et les USA ne se sont jamais aussi bien portés »

Louis Aliot sur la volonté de Trump de supprimer le Droit du Sol : « Il fait le constat que les législations évoluent en fonction du contexte et qu’il faut peut-être changer ce mode d’attribution de nationalité (…) Et je remarque que la presse français a tapé sur Donald Trump et que les États-Unis ne se sont jamais aussi bien portés économiquement donc il ne doit pas être aussi méprisable que cela et qu’il a quand même quelques qualités, notamment en matière de programme économique. »

Source : Public Sénat, mercredi 31 octobre 2018, 8h01