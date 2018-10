Nicolas Dupont-Aignan : “Macron est une imposture politique, l’élection a été volée”

Le Brésil a un nouveau président. De plus en plus de pays dans le monde cèdent à ce que l’on appelle des hommes forts. Après Donald Trump, Viktor Orban, Matteo Salvini, le brésilien Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil dimanche. Comment expliquer ces succès électoraux ? Nicolas Dupont-Aignan, député de l’Essonne et président de Debout la France est l’invité de “Mardi politique” sur France 24 :