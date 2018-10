Paolo Levi : “Emmanuel Macron offre un boulevard à Matteo Salvini”

Paolo Levi est journaliste, correspondant à Paris du grand quotidien italien La Stampa et de l’agence de presse Ansa. Sur le plateau de “Paris Direct”, il analyse les raisons du succès que Matteo Salvini rencontre dans son pays depuis son arrivée au ministère de l’Intérieur, l’été dernier. Son discours europhobe et eurosceptique est, selon Paolo Levi, la conséquence d’une Europe “aux abonnés absents”. Face à lui, et aux autres populistes européens, Emmanuel Macron n’a pas la politique cohérente dont il se voudrait le défenseur, particulièrement en matière migratoire :