Pourquoi Téhéran peut-il être déstabilisé?

De quoi l’avenir de Téhéran sera-il fait ? Il ne s’agit pas ici de préconiser la chute de la République islamique, mais plutôt de voir comment l’Iran pourrait être déstabilisé, surtout par les États-Unis et leurs sanctions économiques, qui provoquent des troubles sociaux et politiques. Si les institutions du pays paraissent solides, les manifestations de l’hiver dernier représentaient, selon certains observateurs, une «phase pré-révolutionnaire». On vous dit Pourquoi :