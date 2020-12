C’est le résultat d’une étude publiée par la revue médicale «The Lancet Respiratory Medicine». Cette autre étude menée par l’Institut Pasteur confirme, elle, que la fréquentation des restaurants et les repas, en général pris en groupe, augmenteraient le risque de contamination. Philippe Herlin, économiste et essayiste, et Jean Terlon, vice-président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie pour le secteur de la restauration, réagissent sur RT France :