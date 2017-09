test don tout les sites

66% de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu , jusqu'à 20% de votre revenu imposable (ou 75% sur l' ISF dans la limite de 45.000€). Au titre de votre entreprise, pour bénéficier d'une réduction d'impôt de 60% à imputer directement sur l'Impôt sur les Sociétés ( IS ), ou sur les revenus ( IR ) pour les sociétés de personnes, dans la limite de 5‰ du Chiffre d'affaire HT (report possible durant 5 ans).

Les avantages matériels peuvent prendre des formes très diverses : la remise de divers objets matériels, l’octroi d’avantages financiers ou commerciaux, la mise à disposition d’équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l’accès privilégié à des conseils, etc. Il existe toutefois quelques exceptions à cette règle générale, certains avantages matériels n’étant pas considérés comme des contreparties réelles : l’envoi de bulletins d’informations ou de publications, l’accès aux services ouverts à tous, les petits cadeaux (insigne, T-shirt, etc.) d’une valeur inférieure à 30€ et à 25% du montant de la cotisation ou du don. N.B. : Depuis l’instruction du 26 avril 2000, les versements réalisés par des entreprises au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à réduction de l’impôt sur les sociétés même si le nom de l’entreprise est associé aux activités de l’association. Source : Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999

L’abandon d’un loyer, de frais kilométriques ou du remboursement de frais avancés peuvent entrer dans le champ d’application de la réduction d’impôt.



Comme les autres formes de dons, le renoncement aux frais doit être réalisé au profit d’un organisme d’intérêt général, mais il y a également quelques spécificités supplémentaires. Ces frais doivent être engagés dans le cadre d’une activité bénévole et surtout, ils doivent être justifiés précisément. En plus de la pièce justificative du paiement réalisé par le bénévole. L’abandon du remboursement des frais engagés suppose une déclaration expresse de la part du bénévole.



Cette renonciation peut prendre la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur la facture telle que :



« Je soussigné (nom et prénom de l’intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et en faire don à l’association (nom de l’organisme bénéficiaire) ».