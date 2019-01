Enfant roi : “Notre fille de 6 ans a pris le pouvoir à la maison” (VIDÉO)

Muriel et leurs filles vivent un enfer au quotidien. La petite dernière de la famille, qui répond au doux nom d’Émeline, est un vrai petit démon ! Du haut de ses 6 ans, elle a totalement pris le contrôle de la maison. Elle refuse d’aller à l’école, ne mange que ce qu’elle veut et chasse tous les soirs son père du lit conjugal ! Jacques et Muriel, complètement démunis, ont décidé de faire appel à un coach. Vont-ils réussir à imposer leur autorité ?