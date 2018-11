Gaz, électricité : attention à la vente forcée

Cette année, le médiateur de l’énergie a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme. Les litiges entre les opérateurs d’électricité et leurs clients ont bondi de 30%. Et l’essentiel de ces litiges porte sur des « ventes forcées » d’abonnement par démarchage à domicile. Les opérateurs mis en cause, Engie et Eni, font passer leurs commerciaux pour des agents EDF et parfois pour des agents de l’Etat ! Ils trompent leurs interlocuteurs et les font « basculer » sans que ceux-ci réalisent vraiment ce qui se passe. Pire, grâce à un partenariat entre Engie et des grandes enseignes de l’électroménager, en achetant un produit, vous pouvez vous retrouver abonné chez Engie. Mais qui sont ces vendeurs parfois peu scrupuleux ? Quelles sont leurs méthodes pour forcer la main des usagers qui souvent n’ont rien demandé ? Enquête sur ces techniques de vente forcée, parfois très créatives :