Racket étatique : de plus en plus de radars tourelles vandalisés (VIDÉO)

De plus en plus de radars tourelles sont vandalisés sur nos routes alors qu’ils étaient censés être plus résistants. En 2019, 350 radars tourelle à 32 000 euros pièce ont été installés, et un grand nombre aurait été vandalisé et détruit. De quoi réjouir de nombreux Français même si ce reportage tente de les faire passer pour minoritaires tandis que le gouvernement traite ceux qui s’en prennent à ces instruments de racket d’ “extrémistes” :