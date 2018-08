Comprendre l’hypergamie féminine

« L’hypergamie féminine ». Ce mot est très utilisé dans la communauté MGTOW, mais très peu de personnes comprennent vraiment son fonctionnement et ses origines. Souvent abordé de façon négative, l’hypergamie féminine est pourtant la raisons pour laquelle vous et moi sommes ici. C’est la capacité de nos ancêtres femmes à choisir le meilleur conjoint possible qui a permis à nos gènes de se transmettre au fil des millénaires. Cependant, nos mégalopoles de plusieurs millions d’habitants, ainsi qu’Internet, ont profondément changés la donne. L’hypergamie ne s’étant jamais accommodé de ce nouvel environnement, une qualité inhérente à l’évolution de notre espèce est alors devenue un problème majeur de notre civilisation :