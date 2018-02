Maisons écolo, gare au fiasco !

C’est le rêve de milliers de propriétaires : une maison écolo, économe en énergie, bâtie avec des matériaux durables, dans un quartier riche en espaces verts, jardins partagés, voies piétonnes et pistes cyclables… Depuis une dizaine d’années, les écoquartiers fleurissent partout en France. Ces nouveaux quartiers, censés être exemplaires en matière de protection de l’environnement, font aussi les beaux jours des industriels du bâtiment et des promoteurs immobiliers, en créant de nouveaux marchés pour la construction. Mais derrière l’objectif affiché, ces quartiers modèles révèlent parfois une tout autre réalité. Malfaçons, matériaux de mauvaise qualité ou, pire, isolation défaillante qui transforme les habitations en véritables passoires thermiques… De nombreux écoquartiers sont loin de tenir leurs promesses. Plus grave, beaucoup sont même construits sur d’anciennes friches industrielles polluées. Et les habitants priés d’éviter d’utiliser le jardin potager collectif ! Quand l’idéal de la maison durable se transforme en cauchemar… Enquête sur les dessous de l’habitat écologique :

Source : “Envoyé Spécial” du 8 février 2018