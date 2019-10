Lioubov Morekhodova vit toute seule dans une ferme isolée sur le lac Baïkal. Si elle a besoin d’aller quelque part en hiver, elle n’hésite pas à chausser ses patins et à glisser le long du lac. Quand elle se sent toute seule, elle se met à chanter. Elle ne veut pas vivre avec ses proches dans la ville : sa vie ne serait plus la même sans Baïkal auquel son destin est lié étroitement, d’une façon à la fois tragique et heureuse :

Source : RT France