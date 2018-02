Les Français excellent dans les effets spéciaux. Même Star Wars ne s’en passe plus !

Être aux commandes d’une grue, dessiner, sculpter des personnages, donner vie à des mondes imaginaires… au cinéma, les Français n’excellent pas que devant la caméra ou dans l’animation. Ils se distinguent également dans le domaine des effets spéciaux. Porté par une politique de soutien du CNC et un crédit d’impôt, c’est un secteur florissant et le savoir-faire des écoles françaises est reconnu à travers le monde. Pas moins de quatre écoles françaises sont dans le top 20 mondial. Les jeunes diplômés hexagonaux sont mêmes très courtisés par les majors d’Hollywood. C’est notamment le cas des étudiants de l’école Art Fx, basée à Montpellier, où 95% des élèves trouvent un emploi à sa sortie. Parmi ces futurs diplômés, certains ont déjà des postes réservés sur des grosses productions américaines et d’autres travailleront sans doute sur le prochain Star Wars :