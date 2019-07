À Marseille, troisième ville de France, les déchets sont devenus depuis quelques années un réel problème. Malgré une taxe de ramassage de 149€, ce qui fait d’elle la plus chère de France devant Paris et Lyon, les déchets ne sont pas tous ramassés, laissant la ville dans un état d’insalubrité. Influencé par le mouvement syndicaliste FO, les éboueurs de la ville de Marseille ne respectent pas leurs horaires et les consignes :