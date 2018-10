“Bienvenue à Gattaca” : projection exceptionnelle du film à Versailles

Il y a 20 ans, sortait l’excellent film d’anticipation “Bienvenue à Gattaca”, une histoire terrifiante d’un monde où les bébés ne se font plus que sur commande, dans une course effrénée à l’enfant parfait… Aujourd’hui, ce n’est plus de l’anticipation, l’actualité dépasse la fiction, avec le projet de PMA sans père, et la légalisation des diagnostics préconceptionnels. Ce film met le doigt sur un véritable enjeu de civilisation et sur la dangerosité d’une société eugéniste : Non, nous ne voulons pas de ce monde ! C’est l’occasion de participer à une projection exceptionnelle pour revoir ce film “Bienvenue à Gattaca” : Séance mardi 16 octobre 2018 à 20h30 au cinéma “Le Cyrano” à Versailles. Vous pouvez réserver votre place sur le site du “Cyrano”.