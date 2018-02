Amour durable : Raymond et Marie-Hélène vont fêter leur 65e Saint-Valentin

“On a attrapé un virus en 1952 et puis pas moyen de guérir, au contraire”. Raymond parle de l’amour, et pas n’importe lequel : celui avec un grand A. Marié depuis 65 ans avec Marie-Hélène, le couple vient de fêter ses noces de palissandre. Six enfants et 14 petits enfants dont certains aux quatre coins du monde… Pour eux, impossible d’envisager la vie l’un sans l’autre. Alors ce mercredi, les deux complices fêteront la Saint-Valentin et rendront hommage à leur amour :