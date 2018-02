Messiha apprend à une interne que l’AME rembourse tous les soins des clandestins

Quand Jean Messiha apprend à l’interne en médecine Sabrina Ali Benali que l’AME (Aide Médicale d’État) offre aux clandestins la gratuité de TOUS les soins et pas seulement des urgences, et que la tuberculose est évidemment une urgence vitale (et contagieuse).

Source : CNEWS, 13 février 2018, 17h30