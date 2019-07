Dernières répétitions pour la Garde républicaine (REPORTAGE)

Dans les écuries de la Garde républicaine on s’active. Les cavaliers se mettent en selle cette nuit pour la dernière répétition avant le défilé du 14 juillet. Il est à peine 3 heures du matin, au petit trot, les 237 chevaux et cavaliers traversent Paris en direction des Champs-Élysées. Ils y effectuent plusieurs exercices. Le premier, l’escorte du Président ainsi que de part et d’autre de l’avenue, une haie d’honneur. Puis ils enchaînent sur la descente des Champs-Élysées jusqu’à la Concorde. Chaque pas est millimétré. Il s’agit d’un réel exercice de précisons pour les cavaliers et leur monture :