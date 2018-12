Dans l’Indre et le Berry, des châteaux à vendre pour le prix d’un appartement à Paris

Un château ou un manoir au prix d’un 3 pièces à Paris ! Des prix incroyables qui font rêver et qui sont réalité. Pour cela, il faut aller loin des centres urbains. Mais à la différence de certains territoires ruraux où le patrimoine se dégrade faute de repreneur et bien dans l’Indre, ces demeures sont demandées. Le château de Greuille est la synthèse du patrimoine de l’Indre. Construit au 17ème siècle sur les fondations d’une maison forte, il fut restauré et agrandi au 19ème par l’architecte Henri Dauvergne, bien connu pour ses très nombreuses réalisations , il fut propriété de la famille du général Bertrand. Charles Patureau-de-Mirand est l’un de nos trois guides dans cette découverte. Depuis plus de trente ans, il est l’un des interlocuteurs privilégiés de ceux qui veulent vendre ou acheter des propriétés de prestige. Spécialiste de l’architecture et de l’histoire des châteaux, il a vu évoluer la clientèle. Ce type de propriété attire-t-elle encore des acheteurs ? La taille des habitations et des parcs est-elle compatible avec la vie moderne. Bénédicte notre guide nous emmène maintenant à la rencontre d’Amanda une anglaise qui vient de sauter le pas en achetant le château de Migny. En moyenne il faut moins d’un an pour vendre au prix du marché ces très belles propriétés dont la diversité offre aussi la possibilité de nombreux projets de vie :