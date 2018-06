Le point sur les armes à feu en France

On estime qu’il y a environ 15 millions d’armes à feu qui circulent dans le pays (certains parlent même de 18 à 20 millions), dont 5 millions déclarées et répertoriées par les autorités, ce qui fait de lui le 2e plus armé d’UE derrière la Finlande (et le 3e d’Europe derrière la Suisse). En France, seule la détention d’armes de catégories B est autorisée, le port d’armes est interdit pour les particuliers, ainsi que la détention d’armes de guerre (catégorie A) par ceux-ci :