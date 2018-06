L’or noir, le nouveau rêve américain

Alors que le krach financier de 2008 plonge l’Amérique dans la récession et le chômage, Williston, une petite ville perdue au milieu des paysages arides du Dakota du Nord assise sur un des plus grands gisements de pétrole de schiste des États-Unis, connaît une véritable ruée vers l’or noir. Victimes de la crise économique, des milliers d’hommes quittent tout, du jour au lendemain, pour cet eldorado du plein emploi. Williston représente leur ultime planche de salut. Jusqu’en 2014, c’est l’euphorie. A Noël, tout bascule, on assiste en quelques mois, à l’effondrement des cours du baril. Les forages cessent, c’est la fin d’un boom dont on ne parle plus désormais qu’au passé…

