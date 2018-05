États-Unis : ruinés par bébé

Aux États-Unis, accoucher est littéralement un luxe, pas à la portée de toutes les bourses. En moyenne, il faut compter 25.000 euros pour un accouchement standard, 41.000 pour une césarienne. Et cela, sans les aléas, bien sûr. Pour peu que vous accouchiez de triplés prématurés, c’est la faillite assurée. Et n’attendez pas que ces prix exorbitants soient gage de qualité de soins. Les États-Unis affichent le taux de mortalité en couches le plus élevé du monde développé, après le Mexique. De quoi vous donner des contractions avant même d’être enceinte :

Source : “L’Effet Papillon” de vendredi 18 mai 2018, Canal +.