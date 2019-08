Carton plein pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris à Pékin

Il s’agit du spectacle musical francophone le plus joué dans le monde. Et c’est un carton plein pour la comédie musicale de Notre-Dame de Paris en Chine. C’est aussi la première fois que la troupe remonte sur scène depuis l’incendie. Le supplice de la roue de Quasimodo et les danses bohémiennes d’Esmeralda sont présentés à un public pékinois sous le charme. 17 ans après la dernière représentation en Chine, la comédie musicale de Notre-Dame de Paris reste toujours aussi populaire. Un succès tel que la tournée chinoise se déroule pendant quatre semaines à guichets fermés. La dernière représentation en Chine sera donnée le 9 septembre et la tournée se poursuivra ensuite dans toute l’Italie, puis au Canada :