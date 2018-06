L’adoption, un parcours du combattant

Les conditions pour adopter en France sont longues et parfois laborieuses. Près de 30 000 familles sont toujours en attente d’un enfant. Pour adopter en France, il faut s’avoir s’armer de patience. Un couple qui cherche à adopter doit tout d’abord être âgé de plus de 28 ans. La personne doit avoir en théorie 15 années de plus que l’enfant sauf cas particulier, par exemple s’il s’agit de l’enfant de son conjoint. Les deux personnes doivent être mariées pour adopter ensemble un enfant. Les évaluations sociale, psychologique et médicale doivent attester que les conditions d’accueil offertes par le demandeur correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant. La France compte près de 10 000 demandes d’adoption chaque année. Au-delà de 8 ans les enfants sont très peu adoptés. 80 % des enfants qui trouvent une famille, viennent de l’étranger :