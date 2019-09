Et si l’économie chinoise allait beaucoup plus mal que ce qu’on nous dit ? (Jean-Marc Vittori)

La guerre commerciale pèse de plus en plus, trimestre après trimestre, sur la conjoncture chinoise. Et pourtant les autorités tentent de minimiser. Où en est réellement le freinage chinois ? L’analyse de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos :

Source : Ecorama du 17 septembre 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com