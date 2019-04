Députés français ou européens : qui a le plus de pouvoir ?

En mai 2019, des élections doivent désigner les 751 nouveaux députés du Parlement de l’Union européenne : une étape importante dans la vie politique de l’Europe. Cependant, quand on entend parler des députés européens, c’est en général seulement au moment de ces élections. Or, leur poids politique est bien réel et dépasse même parfois celui des députés français. D’abord, parce que les députés européens votent des lois qui priment sur le droit national. Ensuite, parce qu’ils peuvent agir de façon indépendante, sans forcément suivre leur parti lorsqu’il s’agit de voter. Pourtant, malgré un pouvoir important, les députés européens sont moins connus que les députés français. Cela s’explique par leur faible nombre et un manque de médiatisation. Résultat : le Parlement apparaît pour certains hommes et femmes politiques français comme un point de chute peu prestigieux, car éloigné des arènes politiques nationales :