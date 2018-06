La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, refusée par un restaurant parce qu’elle travaille pour la Maison Blanche…

Discrimination en raison des idées politiques. La porte-parole de la Maison Blanche a fait savoir via son compte Twitter qu’elle s’était vu refuser l’accès à un restaurant à cause de son travail auprès de Donald Trump. Sarah Sanders n’est pas la bienvenue au Red Hen, en Virginie. Le restaurant où devait dîner la porte-parole de la Maison Blanche vendredi soir, n’a pas souhaité l’accepter à sa table. En cause : son travail auprès de Donald Trump, en désaccord avec les convictions de la propriétaire des lieux :